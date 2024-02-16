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Консервация хлебопекарни XIV века в Пскове завершится в марте

Консервация здания хлебопекарни XIV века, расположенного на Гремячей горе в Пскове, завершится весной. Об этом «АиФ-Псков» сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Консервация хлебопекарни XIV века в Пскове завершится весной. Фото: ПАИ

Работа с памятником началась в прошлом году, однако из-за повышения цен на стройматериалы была построена только половина консервирующего покрытия, пояснил он. Специалисты завершат возведение конструкции весной. При этом нарушений сроков сдачи объекта нет – концервацию необходимо завершить в марте этого года.

Работы проводят специалисты Центральных научно-реставрационных мастерских. После завершения работ в хлебопекарне эти же специалисты проведут консервацию дома Печенко и Солодежни в Пскове, а также двух объектов в имении Строгановых в деревне Волышово Порховского районе.

Как отметил Вадим Нэдик, финансирование консервации здания хлебопекарни было получено по федеральной программе от Министерства культуры РФ благодаря активной позиции центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Ранее московский специалист рассказал о методике консервации хлебопекарни XIV века в Пскове.

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