Соревнования по биатлону прошли среди педагогов в Пустошкинском районе

23:49, 16 февраля 2024, ПАИ

Традиционные соревнования по биатлону прошли среди педагогов в Пустошкинском районе, пишет районная газета «Вперёд».

На этот раз турнир проходил на базе Гультяевского филиала Пустошкинской сельской школы. В нём приняли участие восемь команд – из Пустошкинской сельской школы, Забельского филиала, Гультяевского филиала, Пустошкинского центра образования, дошкольных отделений «Светлячок» и «Солнышко», Центра дополнительного образования для детей и команда администрации Пустошкинского района.

Соревнования открылись торжествен­ным построением и исполнением гимна РФ.

Участников «педагогического биатлона» поздра­вила и по­желала удачи, здоровья, успехов в спортивной борьбе начальник отдела образования комитета по образованию, культуре и спорту администрации района Наталья Пугачёва.

Участники про­ходили дистанцию на лыжах, стреляли на огневом рубеже по пяти мишеням, снова проходили дистанцию и в финишном створе передавали эстафету следующему участнику.

«Все получили заряд бодрости и позитивного настроения и были награждены грамотами, а победители – медалями и кубками», – написали в газете.