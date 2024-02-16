Соревнования по биатлону прошли среди педагогов в Пустошкинском районе
Традиционные соревнования по биатлону прошли среди педагогов в Пустошкинском районе, пишет районная газета «Вперёд».
На этот раз турнир проходил на базе Гультяевского филиала Пустошкинской сельской школы. В нём приняли участие восемь команд – из Пустошкинской сельской школы, Забельского филиала, Гультяевского филиала, Пустошкинского центра образования, дошкольных отделений «Светлячок» и «Солнышко», Центра дополнительного образования для детей и команда администрации Пустошкинского района.
Соревнования открылись торжественным построением и исполнением гимна РФ.
Участников «педагогического биатлона» поздравила и пожелала удачи, здоровья, успехов в спортивной борьбе начальник отдела образования комитета по образованию, культуре и спорту администрации района Наталья Пугачёва.
Участники проходили дистанцию на лыжах, стреляли на огневом рубеже по пяти мишеням, снова проходили дистанцию и в финишном створе передавали эстафету следующему участнику.
«Все получили заряд бодрости и позитивного настроения и были награждены грамотами, а победители – медалями и кубками», – написали в газете.