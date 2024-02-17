Россиянам рассказали, как выбирать воду в магазине

10:48, 17 февраля 2024, ПАИ

При выборе воды в магазине следует обратить внимание на температурный режим. Температура хранения воды не должна превышать 30 градусов, при этом летом лучше выбирать воду в стеклянных бутылках, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«В первую очередь при выборе обычной питьевой воды стоит обратить внимание на условия хранения. Лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, которая стоит на солнце или при температуре выше 30 градусов… При нагревании выше 30 градусов в воду могут перейти ядовитые вещества. Поэтому, если речь идёт о покупке воды в жаркое время года, лучше отдать предпочтение воде в стекле», – сообщили в ведомстве и уточнили, что эти правила касаются и минеральной, и газированной воды.

В организации также подчеркнули, что очень дешёвая обычная вода, вероятнее всего, окажется водой из-под крана, поскольку добытая из природных источников будет дороже за счёт непосредственно её добычи, а также доставки. Кроме того, важно, чтобы на этикетке были сведения об источнике взятия воды, дата выпуска и номер партии.

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