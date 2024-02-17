Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам рассказали, как выбирать воду в магазине

При выборе воды в магазине следует обратить внимание на температурный режим. Температура хранения воды не должна превышать 30 градусов, при этом летом лучше выбирать воду в стеклянных бутылках, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«В первую очередь при выборе обычной питьевой воды стоит обратить внимание на условия хранения. Лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, которая стоит на солнце или при температуре выше 30 градусов… При нагревании выше 30 градусов в воду могут перейти ядовитые вещества. Поэтому, если речь идёт о покупке воды в жаркое время года, лучше отдать предпочтение воде в стекле», – сообщили в ведомстве и уточнили, что эти правила касаются и минеральной, и газированной воды.

В организации также подчеркнули, что очень дешёвая обычная вода, вероятнее всего, окажется водой из-под крана, поскольку добытая из природных источников будет дороже за счёт непосредственно её добычи, а также доставки. Кроме того, важно, чтобы на этикетке были сведения об источнике взятия воды, дата выпуска и номер партии.

Ранее комитет по здравоохранению Псковской области рассказал, почему важно защищать голову от холода зимой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 февраля 2024

В Опочке прошёл турнир по шахматам среди школ-интернатов
17 февраля 2024

В Опочке дали старт Году семьи
17 февраля 2024

Адресное информирование избирателей начинается в Псковской области сегодня
16 февраля 2024

В Порхове и Гдове дан старт Году семьи
16 февраля 2024

Не стало Дмитрия Маркова
16 февраля 2024

Себежанка выступит в телевизионном шоу «Ну-ка все вместе хором!»
16 февраля 2024

В ряды юнармейского отряда имени Героя России Дмитрия Григорьева вступили пятеро школьников из Новосокольников 
16 февраля 2024

Ветеран труда из Опочки отпраздновала своё 90-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...