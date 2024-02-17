В Госдуме предложили переводить сотрудников на удалёнку во время снегопада

16:57, 17 февраля 2024, ПАИ

В Госдуме предложили закрепить в Трудовом кодексе перевод сотрудников на удалённую работу во время снегопада и гололёда, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Изменения предлагается внести в статью ТК РФ, которая регулирует временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. В настоящее время эта норма распространяется в том числе на катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии.

Вице-спикер Госдумы отмечает, что зимой существенно возрастает риск аварийности на дорогах, увеличивается стоимость поездки на такси, растёт нагрузка на всю транспортную систему. «Во время снегопадов в связи с большими задержками в движении общественного транспорта граждане опаздывают на работу», – подчеркивает Чернышов.

Ранее в Госдуме рассказали, станет ли семьеведение обязательным предметом в школах, а также предложили узаконить родительские собрания и штрафовать родителей школьников-задир.

Также депутаты предложили ввести отпуск для военных при рождении ребёнка. Они напомнили, что у военных есть право на десятидневный отпуск в случае смерти близкого родственника или другой трагедии в семье. В других случаях отпуск согласовывается с командиром воинской части.