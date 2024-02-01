В Госдуме рассказали, станет ли семьеведение обязательным предметом в школах

17:47, 01 февраля 2024, ПАИ

Новый школьный курс «семьеведение» не будет обязательным предметом для изучения в российских школах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Ларионову.

Отчётность по этому предмету может происходить в безоценочных формах.

Семьеведение станет предметом внеурочной деятельности в школах и дополнительном образовании. По мнению депутата, эту дисциплину отличает больший объём, системность и последовательность в содержании курса.

Кроме того, Минпросвещения планирует разработать дорожную карту до апреля с целью внедрения нового предмета.

Появление уроков по семьеведению – это часть плана в рамках Года семьи, старт которому дал президент РФ Владимир Путин.