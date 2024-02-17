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Общество

Конкурс социальной антинаркотической рекламы проходит в Псковской области до 20 февраля

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» проводится в Псковской области с 10 января по 20 февраля 2024 года в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Участие можно принять в трёх номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками предоставляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ.

Ранее сообщалось, что старшеклассников и студентов Псковской области и Республики Беларусь приглашают принять участие в молодёжной сетевой олимпиаде «Наш Пушкин». Олимпиада проходит с 15 февраля по 15 марта.

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