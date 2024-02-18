Самолёт по маршруту Псков – Москва с 31 марта будет летать по новому расписанию

10:26, 18 февраля 2024, ПАИ

Самолёт по маршруту Псков – Москва с 31 марта будет летать по новому расписанию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

С 31 марта добраться до Москвы или прилететь обратно можно будет ежедневно утром и вечером.

Утренний рейс из Пскова вылетает в 10:30 с посадкой в Москве в 11:55, а вечерний – в 21:15 с посадкой в столице в 22:35.

Самолёт из Москвы вылетает в Псков в 8:00 с прибытием в 9:30. Вечером улететь из Москвы можно будет в 19:00, а прибыть в Псков – уже в 20:25.

Ранее сообщалось, что пассажирские авиаперевозки в России выросли более чем на 16 %.