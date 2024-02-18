В Плюссе прошли памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения района

12:59, 18 февраля 2024, ПАИ

Памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков, прошли в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Память защитников и освободителей муниципалитета почтили официальные лица, ветераны, учащиеся школ и жители поселка у воинского братского захоронения на центральной площади Плюссы. Они также почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

После этого в районном Доме культуры состоялся концерт «Память, которой не будет забвенья».

Также ранее жители муниципалитета возложили цветы к памятным знакам Герою Советского Союза санинструктору Валерии Гнаровской и командиру 340-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой дивизии, почётному гражданину Плюссы и Плюсского района Ивану Фадееву.

Торжественные мероприятия также состоялись у памятного знака комсомольцам-подпольщикам.

Кроме того, в образовательных учреждениях муниципалитета проходят уроки мужества, тематические беседы, выставки и другие патриотические мероприятия, посвященные празднованию 80-летия освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей муниципалитета с годовщиной освобождения.