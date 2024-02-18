Репортаж о псковском спектакле показали на китайском телеканале

14:40, 18 февраля 2024, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Лягушки» показали в эфире китайского международного телеканала CGTN. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Корреспондент телеканала побывала в Пскове и пообщалась с арт-директором театра, автором инсценировки романа Андреем Прониным, балетмейстером Илоной Гончар, артистами Сергеем Скобелевым и Линдой Ахметзяновой.

Репортаж снят на английском языке с вставками на русском.

Посмотреть его можно по ссылке.

Напомним, «Лягушки» – первая в России постановка романа китайского писателя Мо Яня.

Спектакль получил восемь номинаций на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска».