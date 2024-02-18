Достижения в сфере образования презентует Псковская область на выставке «Россия»

15:03, 18 февраля 2024, ПАИ

Псковская область презентует достижения в сфере образования на своем стенде в День образования на выставке-форум «Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители профильного регионального комитета рассказывают том, как изменилась инфраструктура сферы образования в Псковской области благодаря профильному национальному проекту, который реализуется по поручению президента.

Гости стенда могут увидеть новые объекты с помощью виртуальной экскурсии и технологий дополненной реальности. На площадке также проходят мастер-классы по каллиграфии.

Также на стенде можно познакомиться с разработками воспитанников великолукского технопарка «Кванториум» в области робототехники, изучить их строение и попрактиковаться в управлении.

Кроме того, свои изделия демонстрируют воспитанники Великолукского молодежного театра моды «Абстракция», который открыт при школе № 5.

Гостей стенда также встречает Александр Пушкин, напоминая посетителям о том, что в этом году отмечается 225-летие со дня рождения поэта.

В деловой программе форума принимает участие врио председателя по образованию Псковской области Андрей Ермаков. На пленарной сессии прошло обсуждение президентских программ строительства и капитального ремонта образовательных объектов, развитие системы воспитания и преемственности воспитательных программ всех уровней образования, нововведения в образовательном процессе, достижения системы среднего профессионального образования (СПО) в подготовке квалифицированных кадров для промышленности и экономики, поддержку педагогического сообщества.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.