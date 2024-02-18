Военный оркестр даст концерт в Пскове

16:42, 18 февраля 2024, ПАИ

Концерт военного оркестра 104-го гвардейского десантно-штурмового полка пройдёт в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры города.

Мероприятие пройдёт 20 февраля в 18:30 в концертном зале детской музыкальной школы № 5.

«Мощнейший звук, потрясающие солисты, неожиданные аранжировки давно полюбившейся музыки и множество других сюрпризов!» – прокомментировали в управлении культуры.

О других самых ярких культурных мероприятиях предстоящей недели читайте в обзоре «ПАИ-Афиша».