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Общество

В Пскове проводят обработку дорог от гололёда

Противогололёдную обработку проводят на улицах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • В Пскове проводят обработку дорог от гололёда
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • В Пскове проводят обработку дорог от гололёда
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • В Пскове проводят обработку дорог от гололёда
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • В Пскове проводят обработку дорог от гололёда
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • В Пскове проводят обработку дорог от гололёда
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • В Пскове проводят обработку дорог от гололёда
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, особое внимание уделяется пешеходным зонам.

«Автобусные остановки, тротуары, дорожки, лестницы и частный сектор посыпают пескосоляной смесью. Где возможно – механизированным способом, где нет – вручную. Дороги обрабатывают солью», – написал он.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Псковской области прогнозируют до –13 градусов.

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