В Пскове проводят обработку дорог от гололёда

19:36, 18 февраля 2024, ПАИ

Противогололёдную обработку проводят на улицах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина











По его словам, особое внимание уделяется пешеходным зонам.

«Автобусные остановки, тротуары, дорожки, лестницы и частный сектор посыпают пескосоляной смесью. Где возможно – механизированным способом, где нет – вручную. Дороги обрабатывают солью», – написал он.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Псковской области прогнозируют до –13 градусов.