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Общество

Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках

Коммунальные службы Великих Лук несколько дней работают в особом усиленном режиме. Дороги, дворы и тротуары убирает более десяти единиц техники, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

  • Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

«За одну только неделю случилось всё, что только может произойти зимой: оттепель, снегопад, метель и – сегодня ночью – мороз. Дорожные службы стараются оперативно реагировать на температурные качели», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас основной задачей является проведение противогололёдной обработки, особенно рядом с социально значимыми объектами и остановками.

Ранее сообщалось, что обработку дорог от гололёда проводят в Пскове.

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