Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках
Коммунальные службы Великих Лук несколько дней работают в особом усиленном режиме. Дороги, дворы и тротуары убирает более десяти единиц техники, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
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Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
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Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
«За одну только неделю случилось всё, что только может произойти зимой: оттепель, снегопад, метель и – сегодня ночью – мороз. Дорожные службы стараются оперативно реагировать на температурные качели», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас основной задачей является проведение противогололёдной обработки, особенно рядом с социально значимыми объектами и остановками.
Ранее сообщалось, что обработку дорог от гололёда проводят в Пскове.
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