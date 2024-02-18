Более десяти единиц техники убирают дороги в Великих Луках

21:10, 18 февраля 2024, ПАИ

Коммунальные службы Великих Лук несколько дней работают в особом усиленном режиме. Дороги, дворы и тротуары убирает более десяти единиц техники, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: пресс-служба администрации Великих Лук









«За одну только неделю случилось всё, что только может произойти зимой: оттепель, снегопад, метель и – сегодня ночью – мороз. Дорожные службы стараются оперативно реагировать на температурные качели», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас основной задачей является проведение противогололёдной обработки, особенно рядом с социально значимыми объектами и остановками.

Ранее сообщалось, что обработку дорог от гололёда проводят в Пскове.