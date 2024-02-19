О непростом весеннем половодье предупредили россиян

08:28, 19 февраля 2024, ПАИ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о сложной ситуации с весенним половодьем из-за снежной зимы, пишет РИА Новости.

​

Специалист отметил, что делать конкретные прогнозы на данный момент ещё рано. «Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов», – уточнил руководитель Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали о погоде на Северо-Западе России. Так, в начале недели в регионе не стоит ожидать существенных осадков. Дневная температура на севере и востоке будет до -3…-8 градусов, на юго-западе – до 0…-5 градусов.