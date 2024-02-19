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Общество

Более трети псковичей считают 23 Февраля праздником всех мужчин

36 % опрошенных псковичей считают 23 Февраля праздничным днём для всех мужчин, сообщают специалисты сервиса SuperJob.

Как следует из результатов опроса, каждый второй житель региона считает, что поздравлять в этот день нужно только бывших и нынешних военных. 36 % псковичей придерживаются мнения, что 23 Февраля – праздник всех мужчин. Ещё 8 % опрошенных заявили, что для них этот день – просто очередной выходной.

Отметим, в 36 % компаний Псковской области планируют делать мужчинам подарки к 23 Февраля, про застолья или чаепития и торжественные речи заявили по 16 % опрошенных. 21 % организаций региона никак не планируют поздравлять мужчин с праздником.

Центр добровольчества Псковского района запустил акцию ко Дню защитника Отечества. Передать подарки и вещи для участников СВО можно в штаб «Мы вместе» по адресу улица Конная, 2. Также в Псковской области в феврале стартовала благотворительная акция «Тепло для героев». Для участников спецоперации начали собирать тёплые вещи, подарки, а также письма с поздравлениями.

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