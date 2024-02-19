Молодёжь Пскова приглашают на репетиции Сретенского бала

09:45, 19 февраля 2024, ПАИ

Ежегодный Сретенский молодёжный бал пройдёт в Пскове 3 марта. В этом году будущие участники, танцевальные пары, могут присоединиться еженедельным танцевальным репетициям, которые проходят на легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова.

Хореограф Анастасия Саар обучает участников различным танцам – от классического вальса до более динамичной кадрили. Присоединиться к репетициям приглашают псковичей.

Отметим, репетиции проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям с 19:40 до 21:00, и на данный момент уже проведено 11 танцевальных занятий. Стать участником Сретенского бала может каждый в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив регистрационную форму.

Напомним, IX Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится 3 марта в СРП «Простория».

Организатором является Псковский городской молодёжный центр при поддержке молодёжного отдела Псковской епархии.

Ранее юбилейный молодёжный Сретенский бал состоялся на площадке Печорского районного центра культуры. В мероприятии приняли участие 33 пары.