Псковские разработчики игр стали финалистами всероссийского конкурса «Начни игру»
Псковские разработчики игр стали финалистами Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Регион в финале конкурса представят ученица 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Олеся Губарева, студентка 1 курса Псковского политехнического колледжа Василиса Никитина, а также Елизавета Душенькова.
Они претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнёрский кейс» в профессии «дизайнер».
Всего в финале конкурса «Начни игру» примут участие более 400 разработчиков видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Литвы. В течение четырех дней они будут решать кейсы, а также защищать авторские проекты перед инвесторами.
Финал конкурса пройдёт с 1 по 5 марта в Татарстане.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что 425 жителей Псковской области присоединились к всероссийскому конкурсу «Начни игру».
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