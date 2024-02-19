Псковские разработчики игр стали финалистами всероссийского конкурса «Начни игру»

10:06, 19 февраля 2024, ПАИ

Псковские разработчики игр стали финалистами Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Регион в финале конкурса представят ученица 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Олеся Губарева, студентка 1 курса Псковского политехнического колледжа Василиса Никитина, а также Елизавета Душенькова.

Они претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнёрский кейс» в профессии «дизайнер».

Всего в финале конкурса «Начни игру» примут участие более 400 разработчиков видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Литвы. В течение четырех дней они будут решать кейсы, а также защищать авторские проекты перед инвесторами.

Финал конкурса пройдёт с 1 по 5 марта в Татарстане.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что 425 жителей Псковской области присоединились к всероссийскому конкурсу «Начни игру».