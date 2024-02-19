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Общество

Псковская область готовится к старту рейтингового голосования за объекты благоустройства

Расширенное заседание рабочей группы по обеспечению проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), прошло в правительстве региона под руководством заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подготовку к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства обсудили в правительстве Псковской области. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Темой обсуждения стала подготовка к проведению голосования за объекты благоустройства. Участники также обсудили вопросы организации информационной кампании и деятельности волонтёрского штаба.

Команда из более чем 330 добровольцев уже сформирована. Волонтёры будут помогать в организации голосования в муниципалитетах, а также рассказывать о различных проектах. Число зарегистрированных волонтёров на 30% превышает план по набору помощников проекта, сообщили в правительстве региона.

Рабочая группа рассмотрела вопросы реализации проектов ФКГС текущего года. Вице-губернатор поручил главам муниципалитетов взять на особый контроль сроки контрактации проектов благоустройства территорий – победителей прошлого года.

Игорь Шатурный напомнил, что по поручению президента на федеральном уровне выделяется серьезное финансирование на благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По его словам, программа «Формирование комфортной городской среды» является одной из приоритетных и приносит видимые результаты. По поручению президента РФ программа будет продолжена. Игорь Шатурный отметил, что регион всячески поддержит проект.

«Вместе мы преобразим Псковский край, сделаем его красивее, комфортнее и привлекательнее для проживания», – подчеркнул Игорь Шатурный.

Напомним, в 2023 году в рамках данного проекта благоустроили 41 территорию. В текущем году благоустроят ещё 37 пространств. Например, пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля.

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