Нескольких жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

11:05, 19 февраля 2024, ПАИ

Несколько жителей Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, на территории Великолукского, Стругокрасненского и Печорского районов некоторые жители фиктивно зарегистрировали иностранцев из Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Узбекистана. По месту регистрации они не проживали.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительницы Псковской области незаконно зарегистрировали трёх иностранных граждан.