Нескольких жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев
Несколько жителей Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, на территории Великолукского, Стругокрасненского и Печорского районов некоторые жители фиктивно зарегистрировали иностранцев из Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Узбекистана. По месту регистрации они не проживали.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительницы Псковской области незаконно зарегистрировали трёх иностранных граждан.
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