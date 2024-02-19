Еще две вышки сотовой связи заработали в Бежаницком районе

14:32, 19 февраля 2024, ПАИ

Две новые базовые станции заработали в Бежаницком районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Качественной связью и интернетом теперь обеспечены более 250 жителей деревень Гора и Сапрыгино. «Там проживает много детей, которым нужен интернет для учёбы», ­ – отметил глава региона.

Станции установили при поддержке региональных льгот.

Михаил Ведерников напомнил также, что для операторов действует специальный инвестиционный налоговый вычет. «Он помогает ставит вышки там, где их строительство при других условиях экономически не выгодно», – пояснил он.



За последние пять лет в Псковской области установили ​97 вышек мобильной связи, в том числе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».