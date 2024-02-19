65 специалистов работает в Учебном центре «Псков»

17:33, 19 февраля 2024, ПАИ

65 человек работает в Учебном центре «Псков», сообщил директор образовательного учреждения Николай Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 февраля.

Гость радиоэфира отметил, что в основном штате числятся старшие мастера, мастера и руководители подразделений. «Преподавателей для образовательных программ мы привлекаем по договорам гражданско-правового характера, потому что содержать их нет возможности. Программа может быть реализована один раз в год, а может и ни разу», – пояснил Николай Иванов.

В прошлом году обучение в центре получило более семи тысяч человек. Директор образовательного учреждения отметил, что зачастую в центр приходят именно за повышением квалификации.