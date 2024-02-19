Студенты Великолукского медколледжа проводят занятия по ЗОЖ со школьниками и пенсионерами

18:55, 19 февраля 2024, ПАИ

Студенты Великолукского медицинского колледжа проводят практические занятия, посвящённые пользе здорового образа жизни, со школьниками и людьми старшего поколения, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В школах № 1 и 2 будущие медики рассказала подросткам о вреде электронных сигарет и о возможных заболеваниях, которыми грозит курение. В лицее № 10 студенты рассказали ученикам третьих и четвёртых классов о рациональном питании и важности соблюдения водного режима.

В Великолукском доме ветеранов студенты колледжа встретились с пенсионерами. Учащиеся рассказали о рациональном питании в пожилом возрасте, о полезных и вредных свойствах различных продуктов.

«Такие мероприятия – отличная возможность продвижения здорового образа жизни. Кроме того, они помогают студентам тренировать навыки публичных выступлений, подготовки необходимой информации», – подытожили в комитете.

Ранее сообщалось, что число приверженцев ЗОЖ уменьшилось в трети регионов России.