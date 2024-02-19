Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты Великолукского медколледжа проводят занятия по ЗОЖ со школьниками и пенсионерами

Студенты Великолукского медицинского колледжа проводят практические занятия, посвящённые пользе здорового образа жизни, со школьниками и людьми старшего поколения, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Студенты Великолукского медколледжа проводят занятия по ЗОЖ со школьниками и пенсионерами. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В школах № 1 и 2 будущие медики рассказала подросткам о вреде электронных сигарет и о возможных заболеваниях, которыми грозит курение. В лицее № 10 студенты рассказали ученикам третьих и четвёртых классов о рациональном питании и важности соблюдения водного режима.

В Великолукском доме ветеранов студенты колледжа встретились с пенсионерами. Учащиеся рассказали о рациональном питании в пожилом возрасте, о полезных и вредных свойствах различных продуктов.

«Такие мероприятия – отличная возможность продвижения здорового образа жизни. Кроме того, они помогают студентам тренировать навыки публичных выступлений, подготовки необходимой информации», – подытожили в комитете.

Ранее сообщалось, что число приверженцев ЗОЖ уменьшилось в трети регионов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Студенты Великолукского медколледжа проводят занятия по ЗОЖ со школьниками и пенсионерами
19 февраля 2024

Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области
19 февраля 2024

Более 220 млн рублей получит ПИШ Союзного государства на развитие в 2024 году
19 февраля 2024

50-й Фестиваль русской музыки откроется в Псковской филармонии в середине марта
19 февраля 2024

Выигравший «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил регион
19 февраля 2024

Три ведущих вуза Псковской области представили свои возможности на выставке «Россия» в День науки и университетов
19 февраля 2024

Знакомство с фиджитал-спортом проходит в региональном избирательном штабе Путина в Пскове
19 февраля 2024

Ветеран Великой Отечественной войны из Опочки отметил 98-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...