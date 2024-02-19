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Общество

ПсковГУ вошёл в десятку лидеров России по организации деятельности студотрядов в системе образования

Подведены итоги конкурса среди высших учебных заведений на лучшую организацию деятельности студенческих отрядов в системе образования. Среди вузов с общей численностью студентов очной формы обучения более 5 000 человек, ПсковГУ занял восьмое место. Всего эксперты оценивали 107 организаций высшего образования, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

ПсковГУ вошёл в десятку лидеров России по организации деятельности студотрядов в системе образования. Фото: пресс-служба университета

Учредителем конкурса является Министерство науки и высшего образования России, а проводит его молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды».

Напомним, за последний год число участников псковских студотрядов выросло почти на 130% и уже составляет 535 человек.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил участников студотрядов с 65-летием образования движения.

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