Театрализованная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для белгородских школьников в Печорах
Театрализованная концертная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для детей из Белгородской области в паломническом центре в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Театрально-танцевальную постановку, которая является дипломной работой студента третьего курса Ивана Михайлова, представили зрителям студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Постановкой занималась преподаватель колледжа и заслуженный работник культуры России Ирина Фёдорова. Главные роли в программе исполнили студенты специализации «хореографическое творчество».
Зрителям рассказали о городах Псковской области и псковском говоре, а также показали местные народные танцы, среди которых была и известная митковицкая кадриль.
Напомним, дети из Белгородской области приехали в регион по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.
Театрализованная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для белгородских школьников в Печорах
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