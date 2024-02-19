Театрализованная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для белгородских школьников в Печорах

23:05, 19 февраля 2024, ПАИ

Театрализованная концертная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для детей из Белгородской области в паломническом центре в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»































Театрально-танцевальную постановку, которая является дипломной работой студента третьего курса Ивана Михайлова, представили зрителям студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Постановкой занималась преподаватель колледжа и заслуженный работник культуры России Ирина Фёдорова. Главные роли в программе исполнили студенты специализации «хореографическое творчество».

Зрителям рассказали о городах Псковской области и псковском говоре, а также показали местные народные танцы, среди которых была и известная митковицкая кадриль.

Напомним, дети из Белгородской области приехали в регион по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.