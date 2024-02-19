Всероссийский день зимних видов спорта прошёл в Пскове и Великих Луках

23:41, 19 февраля 2024, ПАИ

Всероссийский день зимних видов спорта прошёл в Пскове и Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Соревнования прошли в рамках президентского нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Всей семьёй» и были посвящены празднованию десятой годовщины со дня проведения Олимпийский и Паралимпийских игр в Сочи.

В Пскове мероприятие прошло на площадках стадиона «Машиностроитель». Более 100 жителей города участвовали в соревнованиях по мини-футболу, 36 человек встретились в матчах по регби, свыше 50 спортсменов попробовали себя в дартсе. Порядка 200 человек сдавали нормы ГТО. Более 40 человек участвовали в соревнованиях «Спортивные мальчишки», приуроченных ко Дню защитника Отечества. Ещё девять семей сразились в семейных эстафетах.

В Великих Луках в рамках праздника прошёл турнир по хоккею с мячом.

Все участники Всероссийского дня зимних видов спорта были отмечены дипломами Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день зимних видов спорта отпраздновало более 600 жителей районов Псковской области.

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