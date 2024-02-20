Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:40, 20 февраля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

19 февраля в 4:47 полностью сгорел жилой дом в Коммунальном проезде в Великих Луках. Причина возгорания еще устанавливается.

А также 20 февраля в 2:20 полностью сгорела кровля бани на улице Замковой в Себеже.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки внутри бани.