Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
19 февраля в 4:47 полностью сгорел жилой дом в Коммунальном проезде в Великих Луках. Причина возгорания еще устанавливается.
А также 20 февраля в 2:20 полностью сгорела кровля бани на улице Замковой в Себеже.
Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки внутри бани.
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