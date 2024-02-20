Труженица тыла Лидия Климова из Пскова отметила 95-летие
Труженица тыла, участница Великой Отечественной войны Лидия Алексеевна Климова из Пскова отпраздновала 95-летний юбилей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской думы.
Именинницу поздравил депутат по округу № 1 Юрий Бурлин. Он пожелал ей силы духа, бодрости и приятных событий.
Напомним, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Виктор Павлович Парамонов отметил 98-летие.
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