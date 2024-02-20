Труженица тыла Лидия Климова из Пскова отметила 95-летие

10:51, 20 февраля 2024, ПАИ

Труженица тыла, участница Великой Отечественной войны Лидия Алексеевна Климова из Пскова отпраздновала 95-летний юбилей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской думы.

Именинницу поздравил депутат по округу № 1 Юрий Бурлин. Он пожелал ей силы духа, бодрости и приятных событий.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Виктор Павлович Парамонов отметил 98-летие.