О проблеме поиска спонсоров для спортсменов рассказали псковские тренеры по лёгкой атлетике

13:57, 20 февраля 2024, ПАИ

О проблеме поиска спонсоров для спортсменов рассказали псковские тренеры по лёгкой атлетике Екатерина Алексеева и Родион Крылов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Мы бы не отказались от спонсора, сообщила тренер Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева. «Нам бы он не помешал. Раньше были контракты с зарубежными компаниями. Сейчас, раз мы не ездим на международные старты, мы не можем их представлять. Я думаю, что внутри страны спонсоры есть, но мы не знаем, как продвинуться и найти тех людей, кто в нас заинтересован. Возможно, кому-то это и интересно, но мы не знаем, где их искать, а они не знают, где искать нас», – отметила спикер пресс-конференции.

«Многие потенциальные спонсоры не знают, почему выгодно вкладываться в спортсменов. Ты им объясняешь, что выгода в выигрыше тендера. Сейчас же всё через тендеры. Когда у двух конкурентов одинаковые условия по техническому заданию, но один помогает спортсменам, сиротам, инвалидам, он и выиграет этот тендер, потому что он помогает. А некоторые контракты заключаются на миллионы рублей. Кто это понимает, тот вкладывает деньги. Нужно ходить и разговаривать со многими, чтобы заинтересовать. Мы сейчас снова ищем спонсора. Важно для спортсмена иметь хоть какую-то маленькую поддержку», – сообщил тренер Елизаветы Николаевой Родион Крылов.

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