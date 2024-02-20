Больше 53 тысяч заявок на участие в выборах с помощью ДЭГ подали псковичи

14:48, 20 февраля 2024, ПАИ

Больше 53 тысяч заявок на участие в мартовских выборах президента с помощью дистанционного электронного голосования подали избиратели в Псковской области. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

«Это 10% от общей численности избирателей. Эта динамика больше, чем на выборах губернатора, но, во-первых, это федеральная избирательная кампания, к тому же ежегодно с 2022-го динамика подачи заявлений на ДЭГ пропорционально увеличивается, потому что избиратели оценивают удобство этого способа голосования», – пояснил председатель областной избирательной комиссии.

Срок регистрации на ДЭГ завершится 11 марта, напомнил Игорь Сопов, добавив, что «за цифрами никто не гонится, к тому же важно не количество зарегистрированных, а количество проголосовавших таким способом».

Параллельно в регионе идёт регистрация на голосование по месту пребывания, это, в частности, актуально для дачников. До 11 марта это можно сделать, в том числе через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Псковская область входит в топ регионов по подаче заявлений на ДЭГ.

Напомним, подать заявление на участие в ДЭГ можно с помощью «Госуслуг». На выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.