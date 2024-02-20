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Игорь Сопов перечислил СМИ, где псковичи смогут послушать дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты РФ

Представители кандидатов в президенты России получили бесплатное эфирное время на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Первый Псковский», на радиостанциях «Россия», «Маяк», «7 НЕБО». Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Первые дебаты в рамках президентских выборов 2024 прошли на телеканале "Первый Псковский". Фото ПАИ

В эфире могут выступать как сами кандидаты, так и их доверенные лица. «Времени для дискуссий будет достаточно: дебаты будут ежедневными. Темы дебатов определяют сами СМИ, – отметил Игорь Сопов. – На федеральных дебатах все же обсуждаются федеральные темы, на региональных – чаще региональные, поэтому кандидаты, их доверенные лица должны хорошо разбираться в местной повестке. От подготовленности дебат-команд зависят симпатии избирателей к кандидатам».

Игорь Сопов предположил, что кандидатам, возможно, не стоит тратить деньги на печатную агитацию, так как с учётом предоставляемых эфиров и площадей в СМИ информация и так доходит до избирателей.

Напомним, предвыборная агитация началась 17 февраля и завершится в полночь 15 марта. Во время голосования на выборах президента, с 15 по 17 марта, агитация запрещена. «Баннеры, если они находятся не ближе 50 метров к участкам, могут оставаться на оплаченных местах до конца срока», – уточнил Игорь Сопов.

Ранее избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах.

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