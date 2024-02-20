Строительство новых очистных сооружений для сточных вод продолжается в Порхове

13:24, 20 февраля 2024, ПАИ

Строительство новых очистных сооружений для сточных вод продолжается в Порхове. Как проходит масштабная стройка, рассказал глава района Юрий Семёнов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 февраля.

«Это масштабный проект не только для района, но и для всей области. Мы приступили к стройке. У нас двухгодичный контракт заключён. Первый этап прошёл удачно. Намеченные планы, прописанные в контракте, выполнены. На сегодняшний день работы продолжаются. На следующий год должен состояться ввод в эксплуатацию. По контракту – это июль месяц. Я думаю, что, если те темпы, которые сегодня подрядчиком взяты, все будет реализовано», – сказал Юрий Семёнов.



Глава района отметил, что цена вопроса – 556 миллионов. Ход строительства объекта постоянно находится на контроле: «Ежедневно бываем: либо я, либо мой зам», – отметил он.

На данный момент выполнено бетонирование площадки. На одной – смонтирован модуль, где будет установлено оборудование по всем требованиям. Строители на второй площадке будут начинать монтаж оборудования. Часть сэндвич-панелей и конструкций привезены. Строительство продолжается в хорошем темпе, отметил глава района.