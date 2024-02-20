Сотрудники Псковского облсовпрофа станут тренерами по оказанию первой помощи

17:25, 20 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники Псковского облсовпрофа Елена Иванова и Светлана Артемьева прошли обучение по программе оказания первой помощи на базе регионального отделения Российского Красного Креста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Тренинг по дополнительной профессиональной программе РКК «Тренер по подготовке преподавателей (инструкторов) обучения населения навыкам оказания первой помощи» позволит сотрудникам проводить мастер-классы по оказанию первой помощи для членов профсоюза.

«При угрожающих жизни ситуациях ни одна служба быстрого реагирования в мире не сможет среагировать так быстро, как оказавшийся рядом человек. Поэтому знание основ оказания первой помощи может сохранить человеческую жизнь и избежать серьезных последствий», – отметили участницы тренинга.

Также они подчеркнули, что первая помощь является важным шагом на пути к эффективному и быстрому реагированию при чрезвычайных ситуациях, который может помочь минимизировать травмы и страдания, повысить шансы на выживание.

«Принятие срочных мер и оказание правильной первой помощи играют важную роль в спасении жизни пострадавшего», – отметили инструкторы Александр и Анна Гирилюк. Они также подчеркнули, что качественное обучение оказанию первой помощи доступно для всех желающих и будет способствовать развитию благополучного и здорового общества.