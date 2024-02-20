В Псковской области выявили клубни георгин, заражённые вирусом бронзовости томата

18:14, 20 февраля 2024, ПАИ

Партию импортных клубней георгин, заражённых вирусом бронзовости томата, впервые выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

115 корневых клубней георгин происхождением из польского питомника выявили на складе временного хранения в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля. Продукция оказалась заражена вирусом бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus), что подтвердили результаты лабораторной экспертизы Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Груз следовал в Москву.

Отмечается, что это первый случай выявления подобного вируса в посадочном материале декоративных культур.

Ввоз продукции запрещён. По решению собственника, заражённая продукция подлежит уничтожению.

Ранее сообщалось, что 20 тонн белорусской капусты не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области.

Отмечалось также, что жительница Мурино обнаружила в купленных бананах муху-горбатку, которая является переносчиком холеры.