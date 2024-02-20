В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»

18:57, 20 февраля 2024, ПАИ

В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя» в честь выпускника Андрея Семёнова, погибшего в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции на Украине, сообщает газета «Земля Новоржевская».



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



















В мероприятии приняли участие глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, председатель районного Совета ветеранов Галина Синельникова, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» по Новоржевскому району Татьяна Баранова, родные и близкие погибших военнослужащих, выпускники и ученики школы, юнармейцы.

Юнармейцы из отряда «Память» имени Сергея Михайлова представили небольшой рассказ об Андрее Семёнове, а также вспомнили других военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Память воинов собравшиеся почтили минутой молчания.

Ранее сообщалось, что «Парту Героя» в честь военнослужащего 76-й дивизии Максима Тулупова открыли в Псковской школе-интернате.