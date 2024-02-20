Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»

В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя» в честь выпускника Андрея Семёнова, погибшего в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции на Украине, сообщает газета «Земля Новоржевская».

  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»
  • В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
    Фото: газета «Земля новоржевская»

В мероприятии приняли участие глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, председатель районного Совета ветеранов Галина Синельникова, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» по Новоржевскому району Татьяна Баранова, родные и близкие погибших военнослужащих, выпускники и ученики школы, юнармейцы.

Юнармейцы из отряда «Память» имени Сергея Михайлова представили небольшой рассказ об Андрее Семёнове, а также вспомнили других военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Память воинов собравшиеся почтили минутой молчания.

Ранее сообщалось, что «Парту Героя» в честь военнослужащего 76-й дивизии Максима Тулупова открыли в Псковской школе-интернате.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2024

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории
20 февраля 2024

Более 1 млрд рублей налоговых вычетов вернули жители Псковской области по итогам прошлого года
20 февраля 2024

Крестный ход вокруг храма Спаса Нерукотворного Образа прошёл в Пскове
20 февраля 2024

Началось строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове
20 февраля 2024

В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
20 февраля 2024

Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
20 февраля 2024

В Псковской области выявили клубни георгин, заражённые вирусом бронзовости томата
20 февраля 2024

Tele2 показала высокие темпы роста сети в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...