Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

20:28, 20 февраля 2024, ПАИ

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории, сообщают «Известия».

Это произойдёт из-за влияния теплового явления Эль-Ниньо – изменения температуры экваториальной части Тихого океана. Погодные аномалии будут наблюдаться во всём мире.

В частности, уже в июне температура во многих регионах России может быть на семь градусов выше нормы. В Москве, Калуге, Твери и Калининграде столбики термометров могут показывать до +35 градусов. Установление температурных рекордов синоптики также предрекают на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.

Напомним, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в этот период составила 16,77 градуса Цельсия, что на 0,66 градуса превысило норму.