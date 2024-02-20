Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории, сообщают «Известия».

Это произойдёт из-за влияния теплового явления Эль-Ниньо – изменения температуры экваториальной части Тихого океана. Погодные аномалии будут наблюдаться во всём мире.

В частности, уже в июне температура во многих регионах России может быть на семь градусов выше нормы. В Москве, Калуге, Твери и Калининграде столбики термометров могут показывать до +35 градусов. Установление температурных рекордов синоптики также предрекают на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.

Напомним, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в этот период составила 16,77 градуса Цельсия, что на 0,66 градуса превысило норму.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2024

Картины из собрания Псковского музея представили на выставке «Россия»
20 февраля 2024

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории
20 февраля 2024

Более 1 млрд рублей налоговых вычетов вернули жители Псковской области по итогам прошлого года
20 февраля 2024

Крестный ход вокруг храма Спаса Нерукотворного Образа прошёл в Пскове
20 февраля 2024

Началось строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове
20 февраля 2024

В Новоржевской средней школе открыли «Парту Героя»
20 февраля 2024

Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
20 февраля 2024

В Псковской области выявили клубни георгин, заражённые вирусом бронзовости томата

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...