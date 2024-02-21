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Общество

Популярный у садоводов цветок могут снять с продажи из-за содержания наркотика в семенах

Требование изъять из продажи семена ипомеи трехцветной в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД поступило от общественной потребительской инициативы (ОПИ). Об этом пишут «Известия».

«Культивирование, а равно сбыт, пересылка, приобретение, хранение и перевозка этого растения, в том числе семян, содержащих психотропное вещество эргин (подобен LSD2), является уголовно наказуемым деянием», – говорится в документе.

В ОПИ пояснили, что цветок продается по 0,5-1 г, но без ограничения количества упаковок. При этом значительный размер сбыта, пересылки, приобретения, хранения или перевозки начинается уже с 3 г, то есть три – шесть упаковок.

«Продолжая продавать товар, недобросовестные предприниматели не только сами совершают преступление, но и ставят под угрозу уголовного преследования неосведомленных потребителей», – пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

Напомним, с 7 февраля 2024 года ипомея трехцветная включена в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ. За хранение или получение трёх граммов семян этого цветка может грозить уголовное наказание до двух лет тюрьмы.

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