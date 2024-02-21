Мемориальную доску героически погибшему на СВО бойцу открыли на Завеличье в Пскове

13:23, 21 февраля 2024, ПАИ

Мемориальную доску героически погибшему на Украине, дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину установили на доме № 95 на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 21 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Почётное право открыть памятную мемориальную доску предоставили супруге погибшего военнослужащего Любови Шипулиной и заместителю председателя Псковской городской думы Михаилу Иванову. «Уважаемые военнослужащие, уважаемые присутствующие, сегодня мы открыли мемориальную доску замечательному человеку – Юрию Шипулину, который всю свою сознательную жизнь отдал служению Отечеству в рядах 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он неоднократно выполнял ответственные задания и поставленные перед ним задачи. Он всегда шёл впереди. Его имя всегда останется с нами, и память будет в наших сердцах», – сказал Михаил Иванов.

Собравшиеся почтили память Юрия Шипулина минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Ранее сообщалось, что в Пскове сегодня, 21 февраля, почтили память погибших 24 года назад бойцов подразделений специального назначения.