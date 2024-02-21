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Общество

Строительство моста на Северном обходе Пскова месяц будут вести в круглосуточном режиме

Строительство моста через Великую на Северном обходе Пскова будут вести в круглосуточном режиме до 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Строительство моста на Северном обходе Пскова месяц будут вести в круглосуточном режиме. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сейчас подрядчик возводит промежуточные железобетонные опоры моста, а также ведет подготовительные работы для монтажа пролетов с помощью крупногабаритной спецтехники.

Планируется, что до 20 марта строительство моста будет вестись круглосуточно. Это связано с большим объёмом работ, ограниченным временем из-за приближающегося нереста промысловых рыб в Великой, а также особенностями технологических процессов.

Также для строительства дороги подрядчик ввозит строительные материалы в строительные городки. Также специалисты приступили к формированию земельного полотна.

Напомним, строительство Северного обхода Пскова ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Речь идёт о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую. Общая протяженность объекта – 8,736 км.

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Строительство моста на Северном обходе Пскова месяц будут вести в круглосуточном режиме

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