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Культура

Актёр Андрей Мерзликин поделился впечатлениями от приезда в Псков и спектакля «Лягушки»

Актёр и член жюри театральной премии «Золотая маска» Андрей Мерзликин поделился своими впечатлениями от приезда в Псков и просмотра спектакля «Лягушки» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина. Отзыв он оставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Актёр Андрей Мерзликин поделился впечатлениями от приезда в Псков и спектакля «Лягушки». Фото из соцсетей Андрея Мерзликина

«Вчера в Пскове в качестве члена жюри национальной премии «Золотая маска» посетил театр имени Пушкина. Показывали спектакль «Лягушки». Скажу вам просто: если у вас есть пара дней и вы легки на подъём, берите самолёт (поезд) – через час вы в центре исторического города! Днём – экскурсии в Псковский кремль (обязательно), а вечером – поход в театр имени Пушкина. Там все постановки заслуживают внимания, но «Лягушки» – произведение театрального искусства», – написал Андрей Мерзликин.

Напомним, спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска». Победителей национальной театральной премии «Золотая маска – 2024» объявят на официальной церемонии вручения премии в Москве весной 2024 года после того, как все конкурсанты ещё раз представят спектакль членам жюри фестиваля.

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