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Общество

Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Ещё одну партию подарков участникам СВО отправили жители Печорского муниципального округа ко Дню защитника Отечества, сообщает газета «Печорская правда».

  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»

В акции участвовали Ротовская, Паниковская и Новоизборская школы, детский сад «Светлячок», Светлана Ветлева, Ольга Верьясова, семья Севериковых и другие неравнодушные жители Печорского района.

Вместе с вещами, средствами личной гигиены и продуктами питания в посылки вложили письма и открытки участников патриотической акции «Весточка на фронт». Доставку посылок в Псков осуществило МП «Печорские теплосети», а помощь в погрузке оказала администрация Печорского муниципального округа – глава Валерий Зайцев и сотрудники Андрей Беляев, Вадим Савельев и Олег Суйков.

Печеряне также приняли участие в акции «Тепло для героя», которая проводится в России уже во второй раз.

  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
    Фото: газета «Печорская правда»

Подарки для военнослужащих собирали дети, родители, учителя и сотрудники печорских учебных заведений. Кроме того, коллектив кафе «Уют» передал бойцам СВО 40 килограммов мандаринов.

Ранее сообщалось, что псковские юнармейцы передали участникам СВО письма ко Дню защитника Отечества.

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