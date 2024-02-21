Печеряне передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
Ещё одну партию подарков участникам СВО отправили жители Печорского муниципального округа ко Дню защитника Отечества, сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
В акции участвовали Ротовская, Паниковская и Новоизборская школы, детский сад «Светлячок», Светлана Ветлева, Ольга Верьясова, семья Севериковых и другие неравнодушные жители Печорского района.
Вместе с вещами, средствами личной гигиены и продуктами питания в посылки вложили письма и открытки участников патриотической акции «Весточка на фронт». Доставку посылок в Псков осуществило МП «Печорские теплосети», а помощь в погрузке оказала администрация Печорского муниципального округа – глава Валерий Зайцев и сотрудники Андрей Беляев, Вадим Савельев и Олег Суйков.
Печеряне также приняли участие в акции «Тепло для героя», которая проводится в России уже во второй раз.
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Подарки для военнослужащих собирали дети, родители, учителя и сотрудники печорских учебных заведений. Кроме того, коллектив кафе «Уют» передал бойцам СВО 40 килограммов мандаринов.
Ранее сообщалось, что псковские юнармейцы передали участникам СВО письма ко Дню защитника Отечества.
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