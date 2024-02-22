Автопробег «Потягнем за Отечество» состоялся в Локнянском районе
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения и 81-й годовщине подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, прошли сегодня, 22 февраля. Они состоялись на месте подвига красноармейца в деревне Чернушки Локнянского района. Об этом пишет газета «Восход».
Старт мероприятиям дал автопробег «Потягнем за Отечество».
Волонтёры перед стартом автопробега раздали участникам копии флагов муниципалитета, Псковской области, Российского военно-исторического общества, Знамени Победы и специального флага с изображением Александра Матросова и надписью «Потягнем за Отечество».
Движение колонны к месту подвига героя началось от площади Ленина в поселке Локня и завершилось у арки мемориального комплекса в деревне Чернушки. В автопробеге участвовали около тридцати автомашин. В одной колонне с ними проехали автобусы с делегациями ветеранов, гостей района, обучающихся.
Ранее Иван Белугин рассказал, что весь цикл мероприятий, приуроченных к празднику, завершится 26 февраля. В Локне в 10:00 состоится памятный митинг. Такие же мероприятия запланированы и в деревнях округа. Также в 14:00 в Локнянском культурно-досуговом центре пройдёт открытый районный патриотический конкурс «К подвигу Героя сердцем прикоснись».
Все мероприятия в муниципалитете проходят при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, подчеркнул Иван Белугин.
Торжественная церемония вручения премии «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля
В пустошкинской школе открыли стенд памяти выпускнику, награждённому орденом Мужества посмертно
Мероприятие «Победа за нами!» в честь Дня защитника Отечества проходит в штабе общественной поддержки в Пскове