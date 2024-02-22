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Общество

Автопробег «Потягнем за Отечество» состоялся в Локнянском районе

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения и 81-й годовщине подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, прошли сегодня, 22 февраля. Они состоялись на месте подвига красноармейца в деревне Чернушки Локнянского района. Об этом пишет газета «Восход».

Автопробег «Потягнем за Отечество» состоялся в Локнянском районе. Фото: скриншот с видео газеты "Восход"

Старт мероприятиям дал автопробег «Потягнем за Отечество».

Волонтёры перед стартом автопробега раздали участникам копии флагов муниципалитета, Псковской области, Российского военно-исторического общества, Знамени Победы и специального флага с изображением Александра Матросова и надписью «Потягнем за Отечество».

Движение колонны к месту подвига героя началось от площади Ленина в поселке Локня и завершилось у арки мемориального комплекса в деревне Чернушки. В автопробеге участвовали около тридцати автомашин. В одной колонне с ними проехали автобусы с делегациями ветеранов, гостей района, обучающихся.

Ранее Иван Белугин рассказал, что весь цикл мероприятий, приуроченных к празднику, завершится 26 февраля. В Локне в 10:00 состоится памятный митинг. Такие же мероприятия запланированы и в деревнях округа. Также в 14:00 в Локнянском культурно-досуговом центре пройдёт открытый районный патриотический конкурс «К подвигу Героя сердцем прикоснись».

Все мероприятия в муниципалитете проходят при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, подчеркнул Иван Белугин.

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