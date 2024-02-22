Патриот тот, кто не предаст Родину в трудную минуту – Евгений Васильев

20:24, 22 февраля 2024, ПАИ

Что такое патриотизм, в чём проявляется и когда зарождается это чувство в человеке? Какие глубинные черты человека раскрывает СВО и почему туда идут добровольцами – в интервью с депутатом Псковской городской Думы, доктором Евгением Васильевым.

– По сложившейся традиции каждый февраль в связи с календарными и памятными датами мы активно говорим о патриотическом воспитании. Как, по-вашему, у человека зарождается чувство патриотизма?

– Могу на собственном примере рассказать: с начала занятий боевыми искусствами – самбо и дзюдо. Это тот момент, когда тренер становится одним из главных людей для мальчишки, с помощью которого тот воспринимает окружающую действительность, ведь не у всех есть отец. Тренер – один из людей, который может воспитать чувство патриотизма у ребёнка. И наверное, это и есть самый жизненный зачёт.

– То есть мужчина, его сила и защита – залог патриотизма?

– Именно, если говорим о чувстве патриотизма. Если просто о воспитании, то им у нас занимаются женщины и в детском саду, и в школе. Они постоянно контактируют с детьми с самого раннего возраста. Вот, например, шаловливый неугомонный ребёнок постоянно наказан, отправлен в угол. А ему нужно боевое искусство, где можно выплеснуть энергию. Сейчас открывается всё больше спортивных секций, работают различные программы, направленные на развитие физического здоровья детей, – и это здорово. И когда рядом с ними мужчина, наставник, он и задаст нужные ориентиры.

– Хорошо бы детям иметь такие ориентиры хотя бы с начальной школы.

– Ну, вы же понимаете, в обществе должно многое измениться. Пока такое только в кино бывает. А если в идеале – да, согласен.

Жажда справедливости

– На ваш взгляд, в чём проявляется патриотизм?

– В первую очередь в защите слабого и внутренней жажде справедливости. Мальчишке, юноше хочется, чтобы правда всегда торжествовала. Вот это и есть чувство патриотизма. Дальше оно перерастает в служение Отечеству. В 18-летнем возрасте он присягает ему на верность и в этот момент испытывает такое чувство.

Бывает, конечно, и сам вижу, как разрывают контракты, пациенты сообщают об этом. Мне сложно это принимать, словно скрежет по сердцу. Но приходиться смиряться: это их выбор.

– Но не все же служат в армии, и нельзя сказать, что эти люди не патриоты.

– Конечно! Но мы говорим о проявлении этого чувства. Человек не служит в армии, как правило, по состоянию здоровья. И это не значит, что у него не было желания. Он может приносить пользу Родине, например занимаясь научной работой или другой профессиональной деятельностью: это ведь тоже служение Отечеству.

Это чувство знакомо гражданину любой другой страны. Самое главное – быть гражданином своего государства, того, в котором ты рождён. И ещё я считаю, что у патриота не может быть двойного гражданства, особенно если он пользуется этим для своего комфорта, например для выезда за рубеж на отдых. Настоящий гражданин и патриот – это гражданин одного государства.

Трудная минута

– А вас не коробит, что слово «патриот» рядом с новыми определениями типа «ура-патриоты», «Z-патриоты» приобретает негативный оттенок?

– Это точно так же, как оскорбить православную церковь, назвать попом священника. Мол, это же поп (патриот), с ним всё понятно. Это когда ты болеешь за собственную страну, а тебя постоянно хотят очернить. Мне очень нравится в этом плане басня «Лебедь, рак и щука». Тот, кто тянет эту телегу в нужную сторону, как бы тяжело ему ни было, не бросает, собирает команду, чтобы легче было тянуть, и все дружно работают.

Потом приходят условно левые, которые начинают возмущаться, их всё-таки удаётся уговорить и перетянуть на свою сторону. Потом появляются, например, центристы, им дорога плохая. Сначала дорогу сделайте, а потом будем вместе тянуть. Потом – правые, им верёвки плохи. А те все тянут, уж спины натерли. И наконец, появляется четвёртый, ультра: «А на квадратных колёсах можете тянуть?» Вот это он и есть, тот, о котором говорим. Поэтому, конечно же, патриоты те, кто, несмотря ни на что, какие бы тяжёлые условия ни были, не предадут страну, а наоборот, помогут в трудную минуту.

И ещё самое важное – это чувство глубокой веры и доверия своему президенту. Вот это всё вместе и есть чувство патриотизма.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает сегодня обществу для воспитания гражданственности?

– У нас абсолютно всего хватает. И другой вопрос, что у нас стал слишком большой выбор и, собственно, из-за этого нам нужно отсеивать лишнее. В первую очередь люди обращают внимание на соцсети, на контент, который идёт через развлекательные приложения, или на телевизор, которой смотрит 60 % населения. Обратим внимание на контент: сериалы для домохозяек и их чад. Да и я смотрю то, что смотрят мои жена и дети. Хотя бы просто потому, что в данный момент это интересно. Но там нет понятия семейных ценностей, там не преподаётся чувство патриотизма, там нет этого всего. Наоборот, преподносят низменные чувства, потому что они развлекают, а людям нужны хлеб и зрелища. Раньше был Колизей, сейчас – сериалы да ещё разная чернуха, раз допущенная на ТВ, там и оставленная.

Что нас объединяет

– Как вы считаете, СВО способствовала формированию национальной объединяющей идеи, которую мы долго искали? Спрашиваю, потому что вы там были не раз.

– Я был трижды на трёх разных территориях – в ЛНР, ДНР, Херсонской области. А сейчас планирую четвёртый. И я бы немножечко перефразировал. СВО способствовала не столько сплочению общества, она оказалась проверкой на вшивость – у нас это так называется. Лицемеры стали видны сразу, нам открылись те, кто скрывал в себе негатив по отношению к Родине, и те, к кому можно поворачиваться спиной или просто идти в разведку, а ещё мы поняли, как друзья познаются в беде и радости.

Когда мы приезжаем туда, никто друг друга не знает. И мы все начинаем объединяться в одном деле. Там я познакомился с замечательным хирургом из Башкирии. Вместе стали посещать храм, каждое воскресенье, я его постепенно приучил. А через полгода я уже стал крёстным отцом его младшего сына, на новогодние праздники летал в Башкирию. Вот такое объединение, когда человек проникся ещё и тем, что ему необходимо. То есть он уже изначально патриот, он уже изначально тот, кто есть на самом деле. Я встречал очень много людей, которые выбрали именно своё служение.

Больно смотреть на то, что там происходит, как страдает русский народ... Туда приезжают совершенно разные люди, разных профессий, даже самых рутинных, где человек не смог раскрыть свой потенциал, который есть в каждом, абсолютно в каждом человеке, и он раскрывается в специальной военной операции. Человек внутри глубокий патриот, он всё бросает, всю свою налаженную жизнь и уезжает не как мобилизованный, а как доброволец. Вот на таких людях и держится патриотизм, и они были всегда, во все времена.