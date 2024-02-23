Фиаско на Тёплом озере

10:27, 23 февраля 2024, ПАИ

Четырежды я побывал в январе – феврале на Тёплом озере. По моему глубокому убеждению, это лучшее место для окунёвой рыбалки в Псковской области. Мои итоги этих поездок очень скромные, но товарищи отличились, их килограммовые окуни едва в лунку пролезали, а налимы рвали крепкий шнур.

10 окуней = 10 килограммов

Выезд первый. Январь. Путьково, Тёплое озеро.

От знакомого из Путьково (деревня в Гдовском районе на берегу Тёплого озера) получили очень интересную информацию: встреченный им на берегу рыболов рассказал и показал, что у Хомутово он поймал 10 окуней общим весом… 10 кг! Вот это улов, вот это рыба, вот такого окуня всегда интересно половить! Едем? Конечно, едем! По прогнозу погоды выбрали ближайший благоприятный день и втроём отправились на берег Тёплого озера.

До путьковского берега доехали спокойно и без приключений. Гдовская асфальтовая дорога – без проблем, а вот грунтовка – почти голый лёд с вкраплениями когда-то посыпанного здесь песочка. Ехали аккуратно и за два часа добрались. У канала в Путьково всего одна машина. Негусто. Может, и с рыбой так же? Ну, скоро увидим и узнаем.

Место чудесное, окунёвое

Собрались быстро и зашагали по направлению к Хомутово. Летом в этом местечке в двух домах, говорят, ещё кто-то живёт, ну а зимой там никого нет – уж очень место дремучее и труднодоступное. Лёд крепкий, снега сверху нет, идти хорошо. Через 40 минут бойкой ходьбы (2,7 км) тормознули. Я чуть дальше прошёл, а Дмитрий со Стасом метрах в трёхстах от меня, приотстав, остановились. Вроде бы до прошлогоднего очень уловистого места добрались. Но когда просверлил и проверил с десяток лунок, на мою блесну никто и никак не среагировал. Я около часа перемещался туда-сюда – и ничего, а Стас с Дмитрием как тормознули, так на одном месте всё это время и оставались. Как у них дела, мне не видно, а связи нет. Но раз они сидят как примороженные, значит, что-то их там держит? Пойду-ка я назад к ним. По пути ещё три лунки просверлил и проверил. Ничего! Как будто вымерло всё в заливе. Неподалёку два рыболова на мотобуксировщике остановились. Проходя мимо них, видел, как ближний ко мне незнакомец выудил толстенького окушка. Но одного – и всё. Вскоре они на своей «собачке» уехали сначала к камышам у самого Хомутово, а потом и оттуда свинтили в сторону мыса Яблонец, и встретились мы с ними уже только на берегу.

И у товарищей, оказывается, негусто, но хоть что-то. У Стаса три окунька, один из которых граммов на двести пятьдесят, у Дмитрия один двухсотграммовик. Я вокруг них и слева попробовал ловить, и справа, и между ними – ничего. Два часа рыбалки прошло, а у меня ни единого стука, ни одной поклёвки.

Спросил у Стаса, на что он своих полосатиков поймал. На балансир. А я всё в блесну упираюсь. Сменил блесну на два дня назад приобретённый балансир LJ (Lucky John): подсмотрел у сланцевских рыболовов, на него они успешно окуня «бомбят» на Чудском озере. Здесь не те глубины, может, и не для этого озера балансир, но решил попробовать именно новинку. И почти сразу услышал поклёвку, но окунь не засёкся. Я играл балансиром и выше, и ниже, и резче, и тише. После долгой и разнообразной игры последовал едва слышимый удар – и опять мимо. И ещё дважды я слышал касание рыбы моей приманки, и лишь на пятый раз окунь наконец-то подцепился и я выудил его из лунки. Граммов сто пятьдесят. Ну, что? Первый путьковский окунь этого сезона пойман.

Почти сразу же и второй клюнул. Этот увереннее взял, со второго тычка, да и покрупнее первого оказался. Может, началось? Ага, держи карман шире… Рассверлил весь пятачок вокруг своей окунёвой лунки – и ничего, ни поклёвки. Самое время сделать перерыв на завтрак. Полчаса жевали бутерброды, пили чай, рассуждали. Я и Дмитрий решили идти дальше, искать окуня. Стас поник от такой рыбалки, начал сдаваться: «Это не рыбалка, всего три штуки за три часа, балансир окуни подбрасывают, а не клюют. И даже на мормышку с мотылём нет поклёвок, полный игнор. Сегодня толку не будет».

Счёт полосатым горбачам открыт

С Дмитрием разошлись метров на пятьдесят, потом и на сто и периодически метров через сорок сверлили лунки, проверяли на наличие окуня и двигались дальше в сторону хомутовского камышового мыса. Глубина около трёх метров, где-то именно здесь мы в прошлом году великолепно отрыбачили.

Штук пять лунок у меня оказались пустыми, а потом, как это и бывает, совершенно неожиданно… удар! Наконец-то! Да так здорово клюнуло, да такой классный окунь подцепился, что моё настроение сразу улучшилось во сто крат. Не менее чем полукилограммовый окунь крепко посопротивлялся, я его даже не сразу в лунку завёл. Ура! Счёт и настоящим путьковским горбачам открыт!

Дмитрию крикнул, показал добычу. Отбросил окуня в сторону, быстро опустил балансир в лунку – и тут же вторая поклёвка, даже взмахнуть удочкой не успел. Почти такого же размера горбач запрыгал на льду рядом с первым. Опять Дмитрию доложился радостным повизгиванием. Не успел я отцепить второго окуня, как и Дмитрий выудил своего первого путьковского кабанчика этой зимы. Услышав наши восклицания, и Стас начал к нам приближаться, до этого всё не оставлял попыток кого-нибудь поймать на прежнем месте.

Больше в моей удачной лунке не клевало. Но окунь-то здесь имеется, да ещё какой. Ради таких полосатых кабанчиков мы и ездим сюда. Надо посверлиться-покрутиться рядом. Но, пробурив четыре или пять лунок в радиусе пяти – семи метров, я так ничего больше и не обнаружил. Минут через десять, когда я отошёл подальше от этого пятака, ещё в одной лунке последовал крепкий удар – на этот раз подцепился трёхсотграммовый горбач. Этот полосатый почти целиком заглотил балансир, лишь пару миллиметров красного пластмассового хвоста торчало изо рта. Ну, если так и дальше будут идти дела, то потихоньку-помаленьку можно и неплохой улов насобирать. Подумал – и как сглазил. Увы! Больше ни у меня, ни у товарищей такие серьёзные окуни не клевали. Ещё часа два сверлились-бурились, но так ничего хорошего и не поймали. В моём улове прибавилось ещё три или четыре окунька размером чуть больше ста граммов. У товарищей и вовсе ничего не изменилось.

Около двух часов дня начался снег. Сначала слабенький, а потом и ветерок в силе прибавил и направление сменил. Я обрадовался. Перемена погоды зачастую и перемену в настроении рыбы приносит, а значит, и в клёве. То есть если до перемены погоды не клевало, как в нашем случае, то можно было надеяться на изменения к лучшему. Часа полтора ещё надеялись и верили, но… ни одной поклёвки так и не увидели. На этом решили закончить наш первый разведывательный выезд на Тёплое озеро.

Навигатор и весёлый аэронавт

Возвращались, не видя из-за метели ни берега, ни какого другого ориентира. В такую погоду без компаса или навигатора можно запросто заблудиться и уйти куда-нибудь к соседям. Плюс к метели ещё и ветер поменял направление градусов на сорок пять. Шли, и я через каждые сто метров доставал телефон и сверялся с правильным направлением. С навигационной программкой Guru Maps всё конкретно и информативно: на экране смартфона чётко было видно, где мы, куда движемся и где наш утренний след. Очень вещь полезная эта Guru Maps.

Аэролодка. Управлять таким транспортом очень непросто

Перед самым выходом на берег на середине канала нас обогнал рыболов на аэролодке ПВХ. Мы этого аэронавта весь день слышали и иногда видели, как он довольно резво перемещался по всей акватории от Путьково до мыса Яблонец. А тут совсем рядом прошуршал. Я едва успел достать телефон, чтобы запечатлеть сию невидаль: пока ещё нечасто такие аппараты у нас встречаются. «Если вы по какой-то причине решили попрощаться с белым светом, то тогда подобная аэролодка – это именно то, что вам потребуется», – так с юмором совершенно с неожиданной стороны ответил хозяин лодки на мой вопрос «ну и как?». А потом объяснил, что его пепелац разгоняется очень резко, летит быстро, тормозов нет, поворачивает с огромным радиусом и большой инерцией, а потому им очень сложно управлять. А с рыбй у аэронавта почти так же, как и у нас: слабовато. Рядом и утренние рыболовы на мотособаке собирались-загружались. У них чуть получше, но тоже похвастать было особенно и нечем.

Все без исключения отметили, что крупный окунь здесь имеется, но… Будем считать, что первый блин комом.

«Я 28 оковалков поймал, сосед – 34»

Выезд второй. Январь. Путьково. Тёплое озеро.

Александр Витальевич, мой товарищ и бывший сослуживец, раззадорил, подлил масла в рыбацкий костёр. Накануне он неожиданно (для нас) побывал в Путьковском заливе и великолепно порыбачил. Были они вдвоём с соседом по даче на мотособаке, заезжали с Дрисливика. Пробовали рыбачить и у Яблонца, и у Кузововщины, а окуня нашли возле Хомутово ближе к речке (скорее всего, у Ровейки). Такой рыбалки, как он эмоционально выразился, у него не было никогда в жизни: самых крупных 10 штук он взвесил, и потянули они на 5800 граммов. И остальные окуни не намного меньшие были, всего 28 штук поймал. А сосед 34 штуки поймал, и у него три окуня вообще под килограмм, а то и за килограмм попались.

Сосед на балансир ловил, а Александр – на блесну с цепочкой. Пытал я его, что за блесна, но Александр Витальевич как-то подотстал от рыболовной жизни и отвечал не очень внятно: «Да такая небольшая, с одной стороны блестящая белая, а с другой – бронзовая». А у соседа какой был балансир? И тоже ответ такой, что не поймёшь… Давненько с нами Александр не был на рыбалке.

Ну и, естественно, на другой день мы опять в Путьково. Уж если Александр Витальевич поймал таких окуней классных, то нам сам Нептун велел вновь туда отправляться.

Песок – дефицит?

Выбрались уже более широкой компанией: я, Дмитрий, Владимир Михалыч, Марьян и Сергей Николаевич. Состояние грунтовой 40-километровой дороги на оценку «удовлетворительно с минусом»: утром по морозцу ещё более-менее, а вечером, когда возвращались, было очень скользко, потому как потеплело да снежок небольшой выпал (утром было 8 градусов мороза, а к вечеру – 4 градуса).

Интересно, участок дороги Самолва – Путьково – Пнево песком вообще когда-нибудь посыпают? Что в прошлую зиму я этого не заметил, что в эту. По этому участку дороги приходится ехать очень осторожно, в некоторых местах буквально крадучись: дорога – сплошной каток, а слева и справа ничем и никак не огороженные глубокие кюветы, больше похожие на противотанковые рвы. В прошлую зиму наблюдал, как в такой ров не слетел, а просто сполз рыболовный автомобиль с прицепом: люди целы, а вот железу крепко досталось.

Всем рекордам рекорд!

Казалось бы, погода нормальная – ни холодно, ни оттепель, пасмурно, ровное давление, самая что ни на есть рыболовная погода, но это по прогнозу. На деле она серьёзно изменилась: с утра туман то опускался, то поднимался, солнышко еле-еле проглядывало сквозь дымку, лишь его диск иногда угадывался, а после обеда и вовсе снег пошёл. Может, поэтому и рыбалка не удалась? Такой слабой рыбалки даже не припомню. Рекордная! Притом со знаком минус.

Дмитрий рекорд установил, который ухудшить уже невозможно: ноль поклёвок и, естественно, ноль поимок. У меня четыре поклёвки за полный день и два окушка по 130 граммов, у Владимира Михайловича два таких же матросика, и у Марьяна два чуть больших – по 150 граммов. И лишь у Николаича хоть чуть-чуть что-то похожее на путьковского окуня – полукилограммовый горбач. Но один! На всю нашу немалую бригаду! Да, много чего мы ещё не знаем про рыбу, про её желания и активность. Знали бы, разве поехали бы в даль дальнюю? Но не рыбой единой. Честно продержавшись до 15:00, на этом рыбалку и закончили. Находились, насверлились, надышались, лёд уже серьёзный, почти везде толщиной не менее 40 сантиметров.

Экипаж один, а настроения разные

Кроме нас в этот день в Путьково было ещё пять машин. Пара мотособак к нам приближались, но задерживались недолго: ни у нас ничего не было, ни у них. А потом все «собачки» скрылись в тумане, и целый день их было не видно и не слышно. На берегу встретились с одним экипажем из двух рыболовов. Водитель и мотобуксировщика, и автомобиля был с очень недовольным видом: в его улове всего два двухсотграммовых окунька на блесну. А его пассажир, наоборот, пребывал в хорошем настроении: «А я, – говорит, – на мормышку ловил». Мы и не просили, но он тут же на снег высыпал из пакета рыбу, при нас вслух пересчитал – 23 окуня, среди которых штук пять весом точно за полкило, плюс пяток ершей и ни одной плотвички. Были они везде, аж до самого мыса Яблонец, а рыбу нашли (а может, она только клевать начинала) на обратном пути уже ближе к концу рыбалки неподалёку от камышового хомутовского мыса.

Я почти целый день рыбачил на балансир LJ (Lucky John, 22 гр.). Балансир мне понравился по прошлому разу, но вот носовой крючок у него слишком мягкий: постоянно ударяясь об лёд в лунке при вытаскивании, очень быстро загибается внутрь. И приходилось его разгибать то пассатижами, то руками. Пассатижами – долго, их доставать из ящика надо, а рукой – неудобно. Вот при очередном неудобстве я крюк и отломал, притом вместе с частью головы (глаз выпал). Обидно, вроде бы уловистый балансир, а половить им, считай, и не успел. Надо будет поискать ещё такой же в наших псковских магазинах – вдруг найдётся.

Суперрыбалка. Окунь в лунку не пролезает!

Выезд третий. Февраль. Путьково. Тёплое озеро.

Не ехать в воскресенье на рыбалку в Путьково было просто невозможно. Опять такая замануха нарисовалась, что дома усидеть не удалось. Накануне, в субботу, с Путьковского залива вернулся Стас, наш опытный рыболов и мой товарищ. Он в цветах и красках, захлёбываясь от положительных эмоций, по телефону рассказал о просто выдающейся рыбалке, да ещё и фотки прислал. Клевали такие окуни, что их и в лунку было не протащить. И не один такой полосатый кабан попался, а около десятка настоящих чудских горбачей. А самый крупный и рекордный для Станислава за все времена окунь оказался весом 1170 граммов! Учитывая, что у товарища бур всего 100 мм диаметром, неудивительно, что такой полосатый «арбуз» сразу в лунку и не пролез. И пришлось Стасу быстро лезть рукой в лунку, не снимая перчаток, и просунуть несколько пальцев в пасть (полной уверенности, что это окунь, а не щука, у товарища не было). И с трудом, с характерным звуком, словно от выскочившей из бутылки пробки, он извлёк окуняру на лёд. Было в улове и ещё несколько почти таких же трофеев, но всё же чуть меньше килограмма весом (800–900 граммов).

А большую часть улова, около трёх десятков полосатых, составили окуни весом 300–500 граммов. Улов классный, просто фантастический! И не только он в этот день отличился, ловили почти все из группы – человек двенадцать. И глубина там была всего полтора метра. Суперокунёвая рыбалка выдалась у Станислава.

Все ловят, кроме…

Воскресным утром в Путьково отправились вчетвером: Мурад с супругой Еленой и я со Стасом. Ехали не торопясь, грунтовая дорога довольно сложная была: опять скользко, опять гололёд, но доехали без проблем. А вот уже в самом Путьково, разворачиваясь вокруг крайнего деревенского столба, сползли в кювет – в тот самый, куда мы со Стасом год назад угодили. Но обратились к соседям-рыболовам – и за пять минут дружно машинку нашу выпихнули.

Я не стал ждать, когда выгрузят мотобуксировщик из прицепа, а сразу же пешком отправился в примерно указанном Стасом направлении. И уже почти дошёл, метров пятьсот оставалось до вчерашнего окунёвого места, когда ко мне Мурад подъехал. Он отвёз сначала Стаса, а потом подъехал ко мне. Я говорю, что тут всего-то ничего осталось, я дойду. Но Мурад возразил, что у остальных ноги молодые, потопчутся, ничего с ними не случится, а я постарше, вот он за мной и подъехал. А остальные – это его супруга Лена и какой-то мне незнакомый (они со Стасом вчера были) Володя, о котором путьковский Андрей просил, чтобы его подвезли.

Место недалёкое – километра два от берега. Там уже десятка два рыболовов собралось, в том числе и наш знакомый Николай на болотоходе. Мурад меня высадил в середине этой компании рыболовов. Я видел, где Стас уже присел и рыбачит, но пошёл в противоположном направлении, ближе к Николаю. Уж если на кого и ориентироваться, то именно на местного гуру. Проходя мимо Николая, я его поприветствовал, поздоровались. «Что-то плохо, – говорит, – пару некрупных окуньков поймал – и пока всё». Сел я метрах в пятидесяти от него, чуть позади, чтобы видно было, как клюёт и у него, и у остальных. Но ни у моего тёзки, ни у меня, ни у ближайшего ко мне окружения ничего не клевало. А Стас, Лена и Мурад понемногу, но полавливали. У меня лишь к концу первого часа была первая поклёвка. В этот момент меня как раз позвали чаю с бутербродами отведать. Пришлось задержаться у лунки. Думал: ну, сейчас блесну чуть выше подброшу несколько раз, чуть ниже – и раздразню окуня, но фига с два! Минуты три пытался соблазнить проявившего себя полосатого, но не удалось. Подошёл к товарищам – оказывается, только я и не поймал ничего, а все остальные – и Стас, и Мурад, и Володя и, самое главное, Елена – кто семь, кто пять, кто три, кто два среднего размера окуня, но выудили. И по паре очень достойных экземпляров весом к полукилограмму было у Стаса и… у Елены. Вот молодцы! Погрелись чаем минут десять и опять разбежались к своим лункам.

Вот так Лена! Вот так рыбачка!

Ну, не клюёт у меня – и всё тут. Товарищи реденько, но всё же полавливли. А Лена так, наверное, чаще других окуней доставала. И размер неплохой, ещё пару полосатых весом к пятистам граммам она выудила. Глядя на такое дело, и я стал потихоньку приближаться, пересверливаясь каждый раз ближе и ближе к ним. Но мои блёсна и балансиры словно заколдованные сегодня: за полдня пару ударов всего и было. Очень слабо.

Часам к двенадцати и у моих друзей заглохло. Опять собрались угостить чаем друг друга. На этот раз все подошли к моей лунке и собрались вокруг моего ящика. Пока пили чай, мне приходилось отшучиваться, что, мол, не мой день, но, чувствую, вот-вот и у меня начнётся. Всё это время, чтобы не путаться с леской, моя снасть была опущена в лунку. Минут десять чаёвничали. Елена первая закончила чаепитие, наклоняется, берёт в руку мою удочку, легонько пару раз подбрасывает балансир и тут же выуживает окуня среднего размера. Я в ступоре, а товарищи принялись гоготать во всё горло: «Учись, Михалыч! Запомнил, как надо делать?» Да, тут уж без подколок не обойтись. Лена отбросила в сторону окунька, вновь опускает балансир в лунку, два подброса – и очередной полосатый на льду. Вот так Лена! Вот так рыбачка! Из моей лунки, на мою удочку – два подряд окуня. Я ещё ни одного не поймал, а она – на тебе, пожалуйста!

Повеселила, осыпала окунёвой чешуёй мою седую голову. Стас больше всех смеялся: «Отдай ему удочку, теперь он знает, как ловить надо, пусть сам попробует поймать». Но ни у Лены, ни у меня в этой лунке больше ничего не клюнуло. Но, отойдя недалеко в сторону, вскоре пару небольших окуньков я всё же поймал.

С отмели все, кроме нас, разбежались. «Пупок» этот я забил себе в телефон в программку Guru Maps: пригодится на будущее. Через полчаса и я свинтил отсюда: ну, не клюёт – и всё тут. Решил проведать точку с предыдущей рыбалки. До неё метров восемьсот. Пока туда дошёл, смотрю, вся моя бригада потихоньку потянулась к берегу. Так что не успел я там проверить всё как следует и тоже начал возвращаться. Хотя пара окуньков в одной из лунок обнаружилась. Я чуть задержался у этой лунки, но…

На этой не самой весёлой ноте я рыбалку и закончил. На середине обратной ледовой дороги меня Мурад вновь подхватил и доставил на берег. Спасибо ему за помощь, доброту и уважительное отношение!

Не налимы, а «кони»!

Выезд четвёртый. Февраль. Чудская Рудница. Тёплое озеро.

На этот раз сменили место рыбалки, но не кардинально, ведь Чудская Рудница – это тоже Тёплое озеро, правда, расстояние между прошлыми и сегодняшними лунками приличное, около десяти километров. А привела нас сюда опять красивая история о чудесных уловах. Я людям доверяю и рассказам об их рыбалках верю, пусть не на 100 %, но на 90 % точно. Плюс ко всему эти места и нам известны великолепными уловами не понаслышке, но последний раз именно здесь мы были лет шесть назад. А рассказали нам об отличной ловле налима на поставухи (разновидность жерлиц) в этих местах.

В этом году мы сознательно пропустили ночной налимий сезон. Решили, что сейчас не то время, чтобы своими несерьёзными хотелками беспокоить пограничников: им и без нас есть чем заниматься. А он, налим, оказывается, и днём себя проявляет. «Я зарядил ершом и поставил первую поставуху, – рассказывал об этой рыбалке наш знакомый. – Пробурил вторую лунку, цепляю на тройник очередного колючего живца, как вижу: первая снасть уже сработала. Быстро опустил вторую приманку, даже точно глубину не отрегулировал, и бегом к первой лунке. Минут пять вытаскивал. Ох и хороший «конь» попался! Я его – на себя, а он к себе тянет, я – на себя, он – к себе. Раза четыре туда-сюда тягались. Но когда я всё же подтянул налима к лунке, то тут он встал намертво – ни вверх, ни вниз не идёт. Тянуть сильнее – боюсь шнур порвать. Багор есть, но он у второй лунки остался. Товарищ далеко вперёд ушёл, помочь некому, рукой можно и не достать: лёд толстый, да и раздеваться и холодно, и неудобно. Что делать? Начал короткими и не очень сильными рывками подёргивать за шнур. И вскоре моя добыча начала поддаваться, сначала продвинулась в лунке сантиметров на десять, потом ещё чуть-чуть поддалась, потом ещё – и через пару минут я вытащил на лёд не менее чем трёхкилограммового «леопарда». И… глазам своим не верю: вторая поставушка тоже уже сработала. Не отцепляя пойманного налима, я бегом ко второй лунке. И там результат отличный! Но экземпляр попался вдвое меньше, и проблем с его выуживанием почти не возникло. В этот день я брал с собой десять поставух, но установил только шесть. Опять пошли сработки, одну снасть порвал, кого-то очень крупного даже до лунки не дотащил. Трёх налимов, таких же по размеру, наверное, как и первый, вынул из лунки с помощью багра, а всего поймал восемь штук. Товарищ тоже без улова не остался. Таких результативных налимьих рыбалок у меня ещё не было».

Ёрш, ты где?

Ну и как после таких вестей дома усидеть? Через пару дней вдвоём с товарищем ранним утром мы были в Чудской Руднице. Удивила деревня: шесть лет назад не была она такой светлой и живой. А тут и центральная дорога почищена от снега (не утверждаю, не разглядел в сумерках, но, кажется, она теперь даже асфальтированная), и яркое освещение вдоль деревенских улиц, и добротные домики с красивыми заборами появились. Нечасто псковские деревни хорошеют. Получается, что Чудская Рудница – одна из таковых. А у канала всё по-прежнему: старый рыбацкий сарай, рядом несколько лодок, оставленных на зиму.

Приехали. Пять минут на сборы – и вперёд. Сразу у выхода в озеро встретилось множество свежих, но замёрзших лунок. Понятно, здесь рыболовы, наверное, живца ловили, может, вчера, а может, пару дней назад. Мы же решили, что отойдём с километр, а уж там и ершей наловим (лучший живец для ловли налима), и поставушки начнём устанавливать, а потом и с блесной побегаем – и окуня можно хорошего поймать, и на судака нарваться. Но Нептун в этот день рассудил по-своему…

И в одной лунке, и во второй, и в третьей никто на мормышку не клюёт. Часа полтора прошло, а у нас ни большой, ни маленькой рыбки так ни одной и нет – живца поймать ну никак не получается. Перешли ещё на километр выше по озеру, ближе к границе. Картина прежняя. Глухо. Ладно, судак, лещ, плотва – эти рыбы здесь проходные, и их ещё может и не быть. Но где ёрш? Куда он-то подевался? Ведь он никуда не уходит и ниоткуда не приходит, ведёт оседлый образ жизни. И их в Тёплом озере всегда было много, да притом королевского размера. Однажды я здесь поймал рекордного ерша – 18 сантиметров длиной и 210 граммов весом. Но нам толстые колючки и не нужны сегодня, нам хотя бы с десяток мелких и прозрачных подловить. Но нет, сегодня и у ершей, и у другой рыбы, наверное, выходной. Ладно, говорю товарищу, ты оставайся здесь, а я вернусь к берегу, туда, где мы лунки видели, и уж там точно ерша для живца наловлю. На том и порешили.

Все налимы прошли мимо

Сходил. Просверлил шесть лунок в разных местах, и у старых лунок, и ближе к камышам, и среди камышей, и в канале, – нет ершей. Почти час я потратил на это дело. Попались лишь пять или шесть мелких окушков весом граммов по семьдесят, вот их и пришлось взять для живца. Не слышал, чтобы налима на окуня ловили, ну а что делать?

Вернулся к товарищу. Он в моё отсутствие поймал одного такого же полосатика и за неимением ничего лучшего зарядил его на поставушку. Без особой веры в успех мы установили ещё три снасти с окушками. А время-то уже час дня. За следующие два часа нашими собольками (так местные жители называют мелкого окуня) так никто и не заинтересовался, как и блёснами с балансирами. На этом налимью рыбалку решили и закончить. Там, где мы были, толщина льда заметно отличалась по сравнению и с Путьковским заливом (60–70 см), и тем более с Псковским озером (80–100 см): всего сорок сантиметров. На то оно и Тёплое озеро, течение и родники дело своё делают исправно.

Никакой оказалась рыбалка. Рыболовы прекрасно знают поговорку про «клюёт вчера и завтра». Будем считать, что этой зимой на Тёплом озере я четырежды умудрился попасть аккурат между этими двумя днями. Но расстраиваться из-за этого не собираюсь. Будет и на моей улице праздник, притом ещё этой зимой. Я верю. И об этом обязательно вам расскажу на страницах ПАИ…