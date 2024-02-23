Торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области

19:15, 23 февраля 2024, ПАИ

В правительстве Псковской области состоялся торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая приём, поприветствовал собравшихся и поздравил их с Днём защитника Отечества. Глава региона отметил, что для Псковской земли это особенно значимый праздник, ведь регион всегда славился своими защитниками.

Михаил Ведерников напомнил о ратном прошлом Псковской земли в разные исторические периоды, обозначил прославленных защитников нашей страны, чьи имена связаны с Псковщиной. Особое внимание губернатор уделил легендарным страницам в годы Великой Отечественной войны: «Тысячи уроженцев Псковской земли сражались с фашистами. Они были среди тех, кто впервые водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Великие примеры доблести псковских героев имелись в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках ближнего и дальнего зарубежья».

«И сегодня наши военнослужащие с честью и эффективно выполняют задачи специальной военной операции. Они навсегда войдут в историю, как и все легендарные герои прошлого. Сегодня мы с особым уважением благодарим каждого, кто защищал и защищает нашу Родину. Низкий поклон ветеранам, которые прошли самые тяжёлые испытания и вышли из них победителями. Вечная слава и вечная память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и процветания России. В эти непростые времена значимый вклад в Победу вносит и тыл. Вместе плечом к плечу под руководством нашего Верховного главнокомандующего мы успешно противостоим всем вызовам современности», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках торжественного приёма губернатор отметил особо отличившихся в служении Родине и Отечеству государственными наградами. В частности, по поручению президента России ордена Мужества глава региона вручил подполковнику Александру П. и старшему лейтенанту Максиму К. Медали Жукова удостоен старший лейтенант Андрей Г. Медаль «За отвагу» Михаил Ведерников вручил младшему сержанту Кириллу К. и рядовому Александру К.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуги псковских лётчиков государственной наградой. Владимир Путин также наградил за боевые заслуги лётчиков 15-й бригады армейской авиации, которая базируется в Псковской области, орденом Жукова.