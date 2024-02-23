Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества проходят в Псковской области

В Псковской области в этот день проходит ряд торжественных, культурных и спортивных мероприятий в честь праздника Дня защитника Отечества, который празднуется в России сегодня, 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества проходят в Псковской области. Фото 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

На плацу одного из псковских воинских частей состоялось торжественное построение личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих с праздником поздравил врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он зачитал поздравительный адрес главы региона. В нём Михаил Ведерников выражает признательность всем ветеранам, которые ценой невероятных усилий одержали Победу в Великой Отечественной войне, и современных защитников России – тех, кто сегодня стоит на стороне правды и справедливости, обеспечивает стабильность и уверенное развитие государства.

От имени главы региона Андрей Вьюнов вручил военнослужащим региональные награды.

Со словами поздравления также обратился к личному составу врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов.

«Лучшие традиции защитников страны достойно наследует и преумножает нынешнее поколение десантников. За всю многовековую историю Российского государства нам не раз приходилось отстаивать право на независимость и мирную жизнь. Сегодня мы освобождаем Родину от возродившихся неофашистов. Гвардейцы-десантники успешно решают все поставленные задачи», – отметил врио командира дивизии. Затем он отметил военнослужащих госнаградами.

В заключение мероприятия на плацу выступил военный оркестр.

Ранее сообщалось, что торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 февраля 2024

В Пскове продолжаются розыски пропавшей 53-летней женщины
23 февраля 2024

Женщина из Псковской области получила награду за погибшего на СВО брата
23 февраля 2024

Ученики Себежской школы изготовили блиндажные свечи для солдат СВО
23 февраля 2024

Межведомственная комиссия по вопросам образования монашествующих завершила свою работу в Псковской епархии
23 февраля 2024

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества проходят в Псковской области
23 февраля 2024

Торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области
23 февраля 2024

Актёр из «Универа» расскажет про Изборск завтра в телепроекте канала «Звезда»
23 февраля 2024

Найденные в Псковской области реликвии времён ВОВ представили в Музее Победы на Поклонной горе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...