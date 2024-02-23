Мероприятия в честь Дня защитника Отечества проходят в Псковской области
В Псковской области в этот день проходит ряд торжественных, культурных и спортивных мероприятий в честь праздника Дня защитника Отечества, который празднуется в России сегодня, 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На плацу одного из псковских воинских частей состоялось торжественное построение личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих с праздником поздравил врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он зачитал поздравительный адрес главы региона. В нём Михаил Ведерников выражает признательность всем ветеранам, которые ценой невероятных усилий одержали Победу в Великой Отечественной войне, и современных защитников России – тех, кто сегодня стоит на стороне правды и справедливости, обеспечивает стабильность и уверенное развитие государства.
От имени главы региона Андрей Вьюнов вручил военнослужащим региональные награды.
Со словами поздравления также обратился к личному составу врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов.
«Лучшие традиции защитников страны достойно наследует и преумножает нынешнее поколение десантников. За всю многовековую историю Российского государства нам не раз приходилось отстаивать право на независимость и мирную жизнь. Сегодня мы освобождаем Родину от возродившихся неофашистов. Гвардейцы-десантники успешно решают все поставленные задачи», – отметил врио командира дивизии. Затем он отметил военнослужащих госнаградами.
В заключение мероприятия на плацу выступил военный оркестр.
Ранее сообщалось, что торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области.
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Торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области