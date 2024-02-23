Мероприятия в честь Дня защитника Отечества проходят в Псковской области

19:21, 23 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области в этот день проходит ряд торжественных, культурных и спортивных мероприятий в честь праздника Дня защитника Отечества, который празднуется в России сегодня, 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На плацу одного из псковских воинских частей состоялось торжественное построение личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих с праздником поздравил врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он зачитал поздравительный адрес главы региона. В нём Михаил Ведерников выражает признательность всем ветеранам, которые ценой невероятных усилий одержали Победу в Великой Отечественной войне, и современных защитников России – тех, кто сегодня стоит на стороне правды и справедливости, обеспечивает стабильность и уверенное развитие государства.

От имени главы региона Андрей Вьюнов вручил военнослужащим региональные награды.

Со словами поздравления также обратился к личному составу врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов.

«Лучшие традиции защитников страны достойно наследует и преумножает нынешнее поколение десантников. За всю многовековую историю Российского государства нам не раз приходилось отстаивать право на независимость и мирную жизнь. Сегодня мы освобождаем Родину от возродившихся неофашистов. Гвардейцы-десантники успешно решают все поставленные задачи», – отметил врио командира дивизии. Затем он отметил военнослужащих госнаградами.

В заключение мероприятия на плацу выступил военный оркестр.

Ранее сообщалось, что торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области.