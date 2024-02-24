Петербургские музыканты выступят с концертом «Дыхание эпох» в Псковской филармонии
Петербургские музыканты выступят с концертом «Дыхание эпох» в Псковской областной филармонии 1 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Зрители услышат произведения Антонио Вивальди, Клода Дебюсси, Габриэля Форе, Хендрика Андриссена, Пола Крестона и других великих композиторов.
Отмечается, что одной из солисток вечера станет Ирина Розанова – одна из лучших органисток России, лауреат международных премий и участница престижных музыкальных фестивалей.
Ранее сообщалось, что в Пскове с 16 по 24 марта пройдёт фестиваль русской музыки, посвящённый творчеству Мусоргского и Римского-Корсакова.
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