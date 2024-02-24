Петербургские музыканты выступят с концертом «Дыхание эпох» в Псковской филармонии

19:29, 24 февраля 2024, ПАИ

Петербургские музыканты выступят с концертом «Дыхание эпох» в Псковской областной филармонии 1 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Зрители услышат произведения Антонио Вивальди, Клода Дебюсси, Габриэля Форе, Хендрика Андриссена, Пола Крестона и других великих композиторов.

Отмечается, что одной из солисток вечера станет Ирина Розанова – одна из лучших органисток России, лауреат международных премий и участница престижных музыкальных фестивалей.

Ранее сообщалось, что в Пскове с 16 по 24 марта пройдёт фестиваль русской музыки, посвящённый творчеству Мусоргского и Римского-Корсакова.