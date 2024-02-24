С 1 апреля в России увеличат социальные пенсии

21:57, 24 февраля 2024, ПАИ

Социальные пенсии в России увеличат на 7,5 % с 1 апреля 2024 года, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что социальную пенсию получают граждане, которые не смогли набрать пенсионные баллы для страховой пенсии. Возраст выхода на социальную пенсию выше, чем на страховую, и составляет 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Кроме того, социальные пенсии полагаются по инвалидности и по потере кормильца.

Средний размер социальной пенсии в России вырастет на 938 рублей и составит 13 455 рублей. Дети-инвалиды будут получать пенсии на 1392 рубля больше – 19 948 рублей, инвалиды первой группы с детства – 20 110 рублей, инвалиды-военнослужащие – 18 236 рублей. Пенсии по потере кормильца детям военнослужащих по призыву вырастут до 15 999 рублей.

Ранее сообщалось, что прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Напомним также, что с 1 февраля выросли социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.