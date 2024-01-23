Соцвыплаты ветеранам Великой Отечественной войны повысят с 1 февраля

15:44, 23 января 2024, ПАИ

Размер социальных выплат и других мер поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны повысят на 7,4 % c 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтруда РФ Ольгу Баталину.

Для ветеранов ВОВ и их вдов установлены ежегодно индексируемые ежемесячные выплаты, уточнила она. И размер всех этих выплат будет проиндексирован на 7,4 %. Средства на меры поддержки ветеранов заложены в федеральном бюджете в полном объёме, подчеркнула замминистра.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятёрку стран с самым заметным ростом пенсий.

Также сообщалось, что 146 ветеранов-блокадников получили дополнительную выплату в Псковской области. Кроме того, страховые пенсии более 140 тысяч неработающих пенсионеров региона проиндексировали на 7,5 %. Отмечалось также, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.