Около 28 тысяч человек примут участие в организации Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

15:48, 25 февраля 2024, ПАИ

Около 28 тысяч человек примут участие в организации Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Сочи на территории образовательного центра «Сириус» с 1 по 7 марта, сообщила журналистам начальник отдела менеджмента проектов дирекции фестиваля Анна Фролова, пишет ТАСС.

«Это 28 тысяч человек, которые задействованы в рамках данного мероприятия», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Весь персонал проходит аккредитацию в специально созданном центре. Ежедневно данный центр может принимать десять тысяч человек, подчеркнула Анна Фролова. В данный момент аккредитацию получают волонтёры и технический персонал. Уже с 27 февраля специалисты центра начнут выдавать свидетельства об аккредитации участникам фестиваля. Стоит отметить, что центр начнёт работать в круглосуточном режиме.

Во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи примет участие активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Участников со всего мира ждёт образовательная, культурная и деловая программа.

В России фестиваль проходит уже в третий раз. В нём примут участие более 20 тысяч российских и иностранных молодых людей из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, представляющие различные детские организации и объединения.

Ранее сообщалось, что более 450 заявок было подано псковичами в возрасте от 18 до 35 лет. Также больше 200 заявок было подано несовершеннолетними.