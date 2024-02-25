Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 28 тысяч человек примут участие в организации Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

Около 28 тысяч человек примут участие в организации Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Сочи на территории образовательного центра «Сириус» с 1 по 7 марта, сообщила журналистам начальник отдела менеджмента проектов дирекции фестиваля Анна Фролова, пишет ТАСС.

«Это 28 тысяч человек, которые задействованы в рамках данного мероприятия», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Весь персонал проходит аккредитацию в специально созданном центре. Ежедневно данный центр может принимать десять тысяч человек, подчеркнула Анна Фролова. В данный момент аккредитацию получают волонтёры и технический персонал. Уже с 27 февраля специалисты центра начнут выдавать свидетельства об аккредитации участникам фестиваля. Стоит отметить, что центр начнёт работать в круглосуточном режиме.

Во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи примет участие активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Участников со всего мира ждёт образовательная, культурная и деловая программа.

В России фестиваль проходит уже в третий раз. В нём примут участие более 20 тысяч российских и иностранных молодых людей из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, представляющие различные детские организации и объединения.

Ранее сообщалось, что более 450 заявок было подано псковичами в возрасте от 18 до 35 лет. Также больше 200 заявок было подано несовершеннолетними.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2024

Под Псковом снимают новый фильм с Милошем Биковичем
25 февраля 2024

Футболиста Дмитрия Аленичева можно встретить на стенде Псковской области в Москве сегодня
25 февраля 2024

Кинолог объяснил, как подготовить собаку к морозам
25 февраля 2024

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2024

В Псковском музее впервые презентовали экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства»
25 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2024

Фальшивую купюру изъяли в Пскове
24 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...