Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве посетил Дмитрий Аленичев

22:00, 25 февраля 2024, ПАИ

Стенд Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве посетил советский и российский футболист, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Аленичев. Об этом сообщил руководитель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов.

Дмитрий Аленичев – первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня, 25 февраля, в рамках форума национальных достижений на выставке «Россия» прошёл День спорта.

Напомним также, в День здравоохранения на выставке «Россия», 24 февраля, псковские специалисты выполнили более 100 УЗИ щитовидной железы. При этом у трёх человек выявили подозрение на рак щитовидной железы, а ещё у четырёх – аутоиммунный тиреоидит.