Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве посетил Дмитрий Аленичев
Стенд Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве посетил советский и российский футболист, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Аленичев. Об этом сообщил руководитель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов.
Дмитрий Аленичев – первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.
Сегодня, 25 февраля, в рамках форума национальных достижений на выставке «Россия» прошёл День спорта.
Напомним также, в День здравоохранения на выставке «Россия», 24 февраля, псковские специалисты выполнили более 100 УЗИ щитовидной железы. При этом у трёх человек выявили подозрение на рак щитовидной железы, а ещё у четырёх – аутоиммунный тиреоидит.
Уникальный механизм часов колокольни Троицкого собора в Пскове приведён в порядок в ходе реставрации
14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
Михаил Ведерников с дочерью Ксенией посетили съёмочную площадку фильма «Красный шёлк» под Псковом